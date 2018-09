Jediný mužský element v životě Heidi Janků je zatím její pes: Vdova ale sama zůstat nechce

Heidi Janků nám na videu předvedla svého knírače Edu. Super.cz

Je to už rok, kdy ve čtyřiaosmdesáti letech navždy odešel manžel Heidi Janků (55), hudebník Ivo Pavlík. Pokud jde o mužský element v jejím životě, zatím má zpěvačka doma jen pubertální štěně knírače Edu. Toho zpěvačka vozí všude s sebou.

Se psím společníkem jsme ji potkali na finále Muže roku, kde vystupovala. Ale v divadelní šatně ho ještě nechat nemůže. "Je to ještě puberťák, teď se s ním projdu a pak ho nechám v autě. Je takový zvukový, hodně vyje a pokníkavá, tak by možná přehlušil i to, kdy budu zpívat já a ostatní," vysvětlila Heidi. Na našem videu se můžete podívat, jak pejsek před divadlem v Náchodě, kde se akce odehrávala, řádil.

Zpěvačka navždy sama zůstat nechce. "Zatím je na mě docela brzy, a ještě si to nedokážu představit. Ale světu se úplně nezavírám. Pokud se to má stát, tak se to stane. Ale vždycky říkám, že bych možná toho chlapa, který by přišel do mého života, litovala. Asi bych ho strašně srovnávala s Ivošem a to by pro něj bylo těžké," svěřila nám. ■