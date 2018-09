Frézovací centra vymění za přehlídková mola: A dámy, pozor, nový Muž roku je single

Jiří Kmoníček je letošním Mužem roku. Super.cz

O tom, že letošním vítězem Muže roku se stal strojař Jiří Kmoníček , už jsme aktuálně informovali. Nicméně určitě vás zajímá, jak dokázal reagovat při osobním rozhovoru, co vlastně doposud dělal, jaké jsou jeho sny a očekávání a také, jestli je zadaný.

"Jsem šťastný, mám radost a cením si i toho, že jsem mezi kluky jediný strojař," řekl nám Jiří, který doposud neměl s modelingem ani soutěžemi tohoto typu žádné zkušenosti, takže se pořádně nadřel, aby mezi osobními trenéry a modely nejen zaujal, ale dokonce je překonal.

"Musel jsem na sobě makat úplně ve všech směrech. Snažil jsem se dodržovat stravu, pečovat o svůj vzhled a také se vzdělávat. Trénoval jsem i angličtinu, každý den jsem poslouchal motivační řeči a koukal na filmy a seriály bez titulků. Snažil jsem se trénovat mluvu, chůzi, a dokonce i to, jak se tvářím, protože od přírody mám dar, tedy spíš nedar, že se přirozeně trochu mračím," svěřil.

I my si všimli, že měl dost často ústa stažená do tenké linky a chybí mu víc úsměvů. "Ale zase slýchávám, že mám psí oči, tak na ty jsem to snad trochu utáhl," výjimečně se zasmál Jirka.

Ten počítá i s tím, že se teď nebude moci kvůli povinnostem Muže roku naplno věnovat své práci, kterou nám popsal. "Pracuji s CNC obráběcími frézovacími centry, což jsou kovoobráběcí centra řízená počítačem. A s tím, že to teď bude trochu volnější, počítají kolegové v práci i moje šéfová, která mě vždycky podpořila," ujistil nás Jirka, že času snad bude mít dost. Jeho snem je prý vedle modelingu i herectví, tak uvidíme, jak se mu povede.

Starost nebude muset mít ani s případnou žárlivou přítelkyní. Je totiž už pět měsíců sám. "Jsem single, takže se nemusím snad žádné žárlivosti bát," uzavřel. ■