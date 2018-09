Bronz a stříbro jim bylo málo: Blonďáci, kteří v Muži roku skončili na druhém a třetím místě, čekali víc

Jakub Kochta a Jakub Jurčák skončili v Muži roku na 2. a 3. místě. Super.cz

Lékař Jakub patřil od začátku mezi favority. Na soustředění v červenci vypadal ovšem o trochu hůř a musel na sobě zamakat. Na medicíně měl státnice, spíš se učil, než aby cvičil, ale do finále už to napravil. Shodil tuky a nabral svaly. "Abych byl upřímný, počítal jsem s prvním nebo s druhým místem," svěřil bezprostředně po vyhlášení Jurčák.

"Ale třetí místo je také dobré, co by za to jiní kluci dali. V téhle soutěži není až tak důležité, jestli jste první. Z předchozích ročníků víme, že kluci, kteří byli na druhém, třetím nebo čtvrtém místě, se v závěru prezentovali ve světě lépe než ti, kteří vyhráli," připomněli jsme si třeba Miroslava Dubovického, který exceloval v Dominikánské republice na soutěži Mr. Universe, kde bylo jeho tělo oceněno jako nejlepší z Evropy a 2. nejkrásnější na světě, zatímco o vítězi stejného ročníku v roce 2016 Josefu Kůrkovi se to rozhodně říct nedá. Jurčák pojede Česko reprezentovat na soutěž Man of the World.

Druhý Jakub, osobní trenér, také čekal finálové výsledky trochu jiné. "Já jsem rád za druhé místo. Samozřejmě jsem nečekal, že Kuba bude třetí, myslel jsem, že se popereme o první příčku," věřil v titul Muže roku i on.

Dva ze tří Jakubů v letošním finále se skamarádili. "Sedli jsme si, měli jsme spolu i společnou postel," smál se Kochta. "Ale druhé místo je opravdu krásné, jsem rád," dodal blonďák se sympatickým úsměvem, který za Českou republiku pojede na soutěž Mr. Supranational, takže si moc nezacestuje. Ta se totiž odehraje v sousedním Polsku.

Mladí muži tedy zahálet nemohou, aby vypadali pořád tak dobře jako na národní soutěži. "Já budu pokračovat v přípravě, kterou jsem podstupoval před finále," krčil rameny Jurčák, jemuž část poroty, která mu nedala body na vítězství, kritizovala příliš silné nohy. "Jsem bývalý hokejista, hokej jsem hrál patnáct let. S postavou to máme stejné třeba s Matyášem Hložkem, který dělal stejný sport. My hokejisti to máme těžké," vysvětloval Jurčák, který před finále shodil deset kilo.

Kochta před soutěží musel svaly naopak zmenšovat. Měl jich totiž až moc. Šel z něj skoro strach. "To ano, já totiž i závodil v kulturistice. Ale chci se věnovat modelingu a myslím, že tak velké svaly, jaké jsem měl, k tomu nepatří. Teď už se vejdu do konfekce," uzavřel druhý Jakub. ■