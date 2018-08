Tomu se skoro nechce věřit: Duet Sámera s Charlottou boduje v hitparádě. Živá vystoupení ale mladá Štiková odmítá

Sámer Issa je spokojený, že jeho duet s Charlotte slaví úspěch. Super.cz

"Vyhráli jsme první místo na Rádiu Kiss, zrovna jsem se to dozvěděl, tak mám velkou radost," pochlubil se v pátek Sámer, jehož jsme potkali na finále Muže roku, kde usedl v porotě a měl za úkol položit jednomu z finalistů otázku.

Na tu naši, jestli ho tedy budeme vídat s Charlotte opět někde vystupovat naživo, nám ovšem odpověděl záporně. "Chtěl jsem, ale Charlottka bohužel nechtěla. Stydí se. Takže v tuhle chvíli tu písničku zpívám při vystoupeních s kapelou sám jako sólovou," řekl nám zpěvák.

Zajmalo nás, zda se stále přátelí i s Monikou Štikovou (46), když jsou momentálně s Charlotte rozhádané. "S Monikou se bavím pořád. Ona se teď stěhuje do Německa, tak s tím má spoustu starostí, ale zrovna dneska jsme si volali. Je to samozřejmě zvláštní rodina, ale mám rád Charlottu i Monikou, každou jinak. A i když proti sobě holky občas něco řeknou, je to pořád rodina a mají se rády," uzavřel. ■