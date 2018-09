Po dalším rozchodu je hvězda Ulice kost a kůže, ňadra jí ale nepoklesla: V šatech bez podprsenky to oblíbená herečka ukázala

Šárka Ullrichová hodně zhubla. Super.cz

"Mám po rozchodu, takže jsem opět v klubu single žen, ale tady si přítele vybírat nebudu, už nechci nikomu dělat mámu," vylezlo z ní, i když původně o soukromí mluvit nechtěla. Kdyby o to ovšem stála, určitě by leckoho okouzlila už díky modelu, v němž jí prosvítala ňadra bez podprsenky. Také prozradila, že má za sebou další stěhování. "Už asi patnácté. Tentokrát je to za Prahu, do přírody, cítím se tam dobře," řekla Super.cz.

Pracovně je Šárka spokojená. Opět natáčí oblíbený seriál Ulice a začala po delší pauze hrát i divadlo. "Dostala jsem angažmá v Branickém divadle, tak jsem začala zkoušet. Budu hrát ve Sluhovi dvou pánů a naskočím tam do dalších dvou představení, tak se na to strašně těším. Je to paráda," uzavřela optimisticky Šárka. ■