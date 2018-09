Miminka už se nemůže dočkat: Dominika Mesarošová je v 35. týdnu, přibrala už 14 kilo, ale žádné těhotenské oblečení nemá

Dominika Mesarošová vyrazila před porodem ještě na společenskou akci. Super.cz

"Už je to ale poslední společenská akce, přijela jsem, protože jsem byla po třech letech zase pozvaná. Pak už se budu do porodu jenom válet," slíbila. To, že ho vzala zrovna na takovou akci, prý jejímu Tomášovi nevadí. "Myslím, že má dost sebevědomí na to, aby věděl, že se nemusí ničeho obávat. A s pořadatelem akce Davidem Novotným jsme žertovali, že se třeba jednou i náš kluk přihlásí na Muže roku a budeme mu vyprávět, že tady byl poprvé ještě u mě v bříšku," smála se.

"Cítím se dobře, po 35. týdnu už může porod přijít kdykoliv. Jediné, co už nemůžu nosit, jsou podpatky. Kvůli tomu, že mi otékají nohy. Takže mám botičky na klínku, které nejsou moc společenské, ale snad mi to tady odpustí," svěřila a přidala, že si vlastně nekoupila vůbec žádné těhotenské oblečení. "Říkala jsem si, že přes léto to nebylo potřeba, a už to nějak doklepu ve volných a strečových věcech," dodala Dominika, která má v tuto chvíli 14 kilo nahoře. ■