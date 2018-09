Madonna v klipu Hung Up Profimedia.cz

Fotit s Maxem začal po předchozí zkušenosti s losangeleským útulkem, pro který vytvořil snímky psů hledajících novou rodinu. Svého retrívra stylizoval do role zpěvačky na některých slavných snímcích, například na obalech alb (Ray of Light, Like A Virgin), singlů (Music, Material Girl) nebo na záběru z klipu (Hung Up).

„Pro Maxe je to všechno jako hra, takže když například měl mít na hlavě klobouk, koupil jsem ho týdny dopředu a hráli jsme si s ním jako s jeho jinými hračkami,“ uvedl autor projektu s názvem Maxdonna.

Snímky byly i vystavovány a výtěžek šel na Madonninu charitu Raising Malawi. Vybralo se 12 tisíc dolarů, v přepočtu asi 266 tisíc Kč.

Ray of Light

Max a jeho verze Hung Up

Speciální verze se dočkal i cover singlu Music

Stejně jako přebal alba Like A Virgin ■