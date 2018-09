Takhle v civilu vypadá jedna z nejžádanějších modelek a hvězda přehlídkových mol i kampaní

Kaia Gerber patří k nejžádanějším modelkám současnosti. Profimedia.cz

Karl Lagerfeld, Marc Jacobs, Saint Laurent, Omega, Calvin Klein, Pennshoppe, Chanel, Miu Miu, Isabel Marant, Versace, Alberta Ferretti, Bottega Veneta, Coach, Valentino. To jsou značky, s nimiž mladá modelka jen letos spolupracovala. Úctyhodný výčet, co říkáte?

Kaia je krásná, o tom není pochyb. Po svých rodičích, podnikateli Rande Gerberovi, ale hlavně po někdejší hvězdě přehlídkových mol Cindy Crawford, podědila, co do vzhledu, jen to nejlepší. Jen je hubená, a to tak, že se jí pod kůží výrazně rýsují kosti. Je tohle dobrý vzor pro její fanynky? ■