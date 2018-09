Exmanžel (51) nejstarší Bondovy milenky si vzal svou jednadvacetiletou lásku. Podívejte se na foto ze svatby

Vincent Cassel se v pátek oženil s Tinou Kunakey Profimedia.cz

Herec Vincent Cassel (51) do toho v pátek praštil. Ve Francii si vzal za ženu teprve jednadvacetiletou modelku Tinu Kunakey. Ta by čistě teoreticky spíš než k němu mohla mít blíž k jeho třináctileté dceři Devě, kterou má, stejně jako osmiletou Léonii, s exmanželkou Monicou Bellucci (53). Tině je pouhých jednadvacet let.