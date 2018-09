Odloučená manželka Bena Afflecka vyrazila do vodního parku. Podívejte se na její výstavní figuru v plavkách!

Jennifer Garner Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Jennifer Garner (46) je bezpochyby vzornou manželkou, která na svého muže dohlíží, i když se rozvádějí. Jen pár dní před tím, než se ujala „záchrany“ odloučeného manžela Bena Afflecka a zavezla ho do protialkoholové léčebny , se vydala se synem Samem do vodního parku Legoland.

V jednodílných černých plavkách vypadala výborně a člověk by jen těžko uvěřil, že tohle tělo porodilo tři děti. Zatímco rozvodové řízení mezi herečkou a Affleckem je stále v procesu, snaží se pár společně vychovávat děti Violet (12), Seraphine (9) a Sama (6).

To se ovšem trochu zkomplikovalo, když Affleck (46) znovu podlehl své závislosti na alkoholu. A byla to právě Jennifer, kdo ho přemluvil, aby se šel léčit, a dokonce ho do léčebny sama odvezla. Garner podle Daily Mailu nebyla ani nijak nadšená, když zaslechla zvěsti, že herec randí s dvaadvacetiletou Playboy modelkou Shaunou Sexton.

„Neměla z toho radost, ale nezajímá ji ani tak s kým Ben randí, jako to, jestli je střízlivý a může se na něj spolehnout jako na rodiče svých dětí,“ prozradil zdroj z hereččina okolí. Bohužel s rodičovstvím jí Ben teď nějaký čas asi nepomůže. ■