Jana Plodková v roli modelky! Vnady předvedla ve svůdné černé podprsence

"Cítím se velice dobře. Vzít si na sebe něco, co návrhář vymyslel, je moc příjemný. Úplně se necítím jako modelka, i když to na to ukazuje, ale je to fajn," řekla Super.cz Plodková. Na focení se speciálně nepřipravovala, štíhlou postavu si udržuje neustále. "Nikdy jsem se nijak zvlášť nechystala, že bych držela diety. Ty jsem nikdy nedržela, a ani nebudu. To jde úplně mimo mě," vysvětluje.

V sexy modelech, které odhalovaly její vnady v podprsence, se cítila dobře. "Jde o focení. Na akci by to bylo asi horší, to bych si knoflíček asi nechala od Marie popošít trošku výš, abych se cítila dobře. Ale na focení stud není," upřesnila.

S návrhářkou Marií Rejfovou se znají už pěknou řádku let. "S Marií mě to hrozně baví. Známe se z Jičína, mého rodného města, kde chodila na stejný gympl. Dělaly jsme spolu studentské divadlo. Pak se odstěhovala do Amsterdamu a před dvěma roky se ozvala, že dělá své věci a nabídla mi spolupráci," řekla Plodková. ■