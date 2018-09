Nývltová ukázala luxusní tělíčko v bikinách: Potápěla se v Egyptě, kde útočil žralok

Kamila Nývltová Foto: archiv K. Nývltové

“Miluju to tam, protože je tam nejkrásnější moře a šnorchlování a počasí je pořád krásné,” říká zpěvačka, která si z Egypta přivezla zážitek na celý život. Na širém moři se totiž koupala s delfíny.

“Udělali jsme si na jachtě výlet na moře, kde jsme skákali do volného moře mezi delfíny. Plavala jsem nad nimi a pode mnou jich bylo asi dvacet. Je to mega zážitek, ale zároveň i adrenalin. Trošku se vždy bojím, ale pak skočím do moře a prostě plavu,” přiznala.

Strach ze žraloka, který nedávno v Marsá Alam, kde byla Nývltová na dovolené, útočil, prý neměla. "Byla to velká náhoda. To by člověk nemohl jet ani autem po D1, kdyby měl stále z něčeho strach," dodala Nývltová, která hned po návratu nastupuje do zkoušek na rodinnou show Tři oříšky pro Popelku, kde hraje zlou mrchu Doru.

"Myslím si, že každá žena v sobě má trošku té mrchy, která občas vyleze na povrch, ale musí to být pořád v rámci nějakých mezí. Já ale jinak mrcha nejsem," dodala Nývltová. Premiéra show je naplánována na 12. říjen. ■