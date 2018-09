Už je to zase ona: Z prošedivělé babičky se Marcela Březinová opět proměnila na šmrncovní blond kočku

Marcela Březinová se vrátila ke staré image a sekne jí to. Super.cz

Zpěvačka nám tehdy na letním soustředění Muže roku tvrdila, že se chce vrátit k přirozenosti. No, nevymlouvali jsme jí to, ale naštěstí přišla sama na to, že jako babička vypadat nechce. Je to deset dní, co se vrátila ke staré image. Opět je z ní krátkovlasá platinová blondýna.

"Možná je to létem, sluníčkem, a hlavně mojí dcerou. Hučela do mě, abych byla zase blondýna, že mi to víc sluší. A i od vás slyším, že vypadám takhle mladší. To byl taky tak trochu účel, abych nevypadala jako babička. Je mi takhle dobře, ale třeba budu za pár dní oranžová nebo růžová. Taková už jsem," svěřila nám Marcela. ■