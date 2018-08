Do Prahy přijel nejkrásnější muž světa: Mr. International pochází z Koreje a je to svalovec!

Seung Hwan Lee je aktuálním nekrásnějším mužem světa. Super.cz

V porotě finále soutěže Muž roku usedne a jednu z cen předá i aktuální nejkrásnější muž světa, Mr. International Seung Hwan Lee. Do Prahy ho pozval prezident české soutěže David Novotný a student z Jižní Koreje je nadšený.

"Sice už jsem po svém vítězství nějaké země procestoval, ale zatím jen v Asii. V Evropě, natož v České republice, jsem poprvé. Ale už jsem o vaší zemi dost slyšel, hodně lidí od nás tady bylo," svěřil nám Lee, kterému se díky úspěchu v soutěži hodně změnil život.

"Studoval jsem sportovní fakultu, chtěl jsem v rámci sportu i pracovat, ale teď se hlavně věnuji svým povinnostem spojeným s vítězstvím. Pořád na sobě ale makám, cvičím dvakrát denně, abych si udržel figuru. To je potřeba. Ale nejde jen o fyzično. Už do soutěže jsem šel s tím, že je to o mnohem víc aspektech," dodal Lee, který je nezadaný a už stihl okouknout i české ženy. "Jsou opravdu krásné," uzavřel. ■