Mrazivá zpověď herečky z Ordinace Králové: Deprese a pokus o sebevraždu

Sabina Králová si zahrála například v Ordinaci v růžové zahradě. Foto: archiv TV Nova

Hereččina životní situace se zhoršila ve chvíli, kdy v roce 2015 opustila stálé angažmá v Národním divadle a vrátila se k původní profesi zdravotní sestry.

„Stalo se to, že jsem neunesla sebe, své okolí, celý svůj život. Nahromadilo se to tak, že jsem se pokusila o sebevraždu. Nikdy by mě nenapadlo, že něco takového udělám. Bylo to pod vlivem alkoholu,“ popisovala Králová osudný den, který se odehrál loni po Vánocích, v rozhovoru pro Magazín DNES.

Díky včasné pomoci nejbližších se dostala do nemocnice a následně do léčebny v Bohnicích. Dnes je už několik měsíců zpátky doma a pod dozorem lékařů řeší svou závislost na alkoholu, deprese a taky panické ataky.

Na to, jak se ocitla v nemocnici, si nevzpomíná. Co se stalo, si však uvědomila hned poté, co na svém zápěstí spatřila řezné rány. „Jsem vlastně ráda, že si to dál nepamatuju, že mozek tu hrůzu vytěsnil. Zůstala mi jizva na ruce. Je to výšivka století,“ svěřila se herečka. ■