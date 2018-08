Tady bojuje Ben Affleck s alkoholismem. Neuvěříte, na kolik ho vyjde měsíc v luxusním zařízení

Ben Affleck Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Jsou to teprve dva dny, co herečka Jennifer Garner odvezla svého odloučeného manžela Bena Afflecka do protialkoholní léčebny. Ovšem takový pobyt v léčebně rozhodně není zadarmo a Ben zvolil jednu z nejluxusnějších.