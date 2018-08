Co vzkazují fanoušci Řepkovi, který vyfasoval půl roku ve vězení? Slova útěchy to zrovna nejsou

Podle fanoušků by se měl Tomáš zamyslet nad podporou Kateřiny... Super.cz

Přestože má na Instagramu komentáře k většině příspěvků zablokované, k některým se jeho skalní příznivci dostali. A ve většině se ve svých názorech shodli. Bývalý fotbalista by se měl podle nich zamyslet nad podporou a chováním své přítelkyně Kateřiny Kristelové (38). „Tomáši, fakt máš bezva ženskou. Smekám, do čeho ses díky ní dostal a klobouček za to, že ti to stále nedošlo,“ stojí v jednom z komentářů.

Za zlé jí Tomášovi fanoušci zejména mají, že se ani jednou k soudu nedostavila a svého partnera nepodpořila. „Gratuluju ke skvělé ženě. Karma je zdarma. Hlavně ať dál všude vyřvává, že s tím neměla nic společného a že za Vámi stojí,“ napsala mu jedna z fanynek.

Kristelová byla soudem ve čtvrtek prohlášena vinnou za jeden ze tří inzerátů a jako spolupachatelka dostala padesátitisícovou pokutu. Rozsudek je nepravomocný a oba se chtějí odvolat.

Místo toho, aby moderátorka v tichosti přijala rozsudek, zveřejnila včera na sociální síti snímky, jak si užívá u vody. To řadu lidí zvedlo ze židle.

„Pane Řepka, nenechte ze sebe dělat pořád šaška, zbavte se té zlé hyeny Kristelové,“ přidala se další, která se do Kateřiny pustila opravdu zostra. „Tak si pogratulujte k parádní partnerce, parádně to na vás ta chemlonka uhrála,“ stálo v dalším komentáři. „Super žena! Ty na soudě sám. To je podpora. Vzbuď se!“ radí fotbalistovi jeho příznivci. ■