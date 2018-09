Tohle jsou prý největší implantáty ve Velké Británii. Mladá žena už za prsa utratila přes milión a stále není spokojená

Nicki Valentina Rose Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Za sebou má už několik zákroků za víc než milión korun, řeč je teď jen o zvětšení prsou, ale není úplně spokojená. Chtěla by dál zvětšovat, přestože ji lékaři varovali, že už hazarduje se svým zdravím. „Dělá mě šťastnou, že mám velká prsa. Je to něco, co jsem chtěla už od mládí,“ svěřila. „Mám největší implantáty a největší dekolt v této zemi,“ tvrdí žena, jejíž inspirací byla Lolo Ferrari.

Nicki podstoupila také úpravy nosu, údajně už do něj vrazila asi 570 tisíc Kč, i výplně rtů za celkem 229 tisíc Kč.

Nevýhodou jejího vzhledu je prý jisté nepohodlí při řízení auta, při spaní na zádech nebo holení se, nevidí si prý na podpaží. ■