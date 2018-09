Nestárnoucí herečka (67) vyrazila na filmovou premiéru a všem přítomným vyrazila dech svým mladistvým vzhledem

Jane Seymour vypadá pořád skvěle. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Stala se mezinárodní hvězdou už v roce 1973, kdy ztvárnila Bond girl ve filmu Žít a nechat zemřít. Poté se vryla fanouškům do paměti jako Doktorka Quinnová ve stejnojmenném seriálu a vypadá to, že Jane Seymour (67) od té doby nezestárla snad ani o den. Svůj mladistvý vzhled předvedla na premiéře snímku Little Italy v Torontu, kde si i sama zahrála.

V červených šatech to herečce nesmírně slušelo. Ostatně začátkem roku přijala i nabídku nafotit snímky do Playboye, a to v jejím věku není úplně běžná záležitost. Seymour také přiznala, že se cítí víc sexy než kdykoliv předtím. A my se vůbec nedivíme.

V romantické komedii Little Italy si zahrála s Emmou Roberts a Haydenem Christensenem. Snímek se objeví v kinech od září. ■