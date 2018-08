VIDEO: Potrestaný Řepka, uplakaná Erbová a vyjádření státního zástupce

Vyjádření státního zástupce Super.cz

Případ se v Brně projednával už 26. července, kdy Tomáš Řepka (44) přiznal vinu za jeden ze tří inzerátů. Trest ale nakonec ponese za všechny tři.

Podle verdiktu soudu Řepka společně s Kristelovou 18.9. 2017 zaregistrovali na erotický web placený inzerát s fotografií Erbové včetně jejích kontaktních údajů. V tomto případě byli odsouzeni oba. Další dva inzeráty, které byly zveřejněny 22.9. a 29.9., má dle soudu na svědomí samotný Tomáš Řepka.

Erbová se u soudu při líčení nepříjemných vzpomínek rozplakala. Popisovala, jak ji muži zahrnuli oplzlými esemeskami i fotografiemi svých přirození. Vlaďka v té době byla po operací skřípnutého nervu a dostala se do velmi nepříjemné situace. „Pan Řepka mě chtěl poškodit a dostat do blázince,“ prohlásila. Co se týče placení výživného na syna Marcuse, Erbová řekla, že jí občas pošle složenku na 500 korun.

„Následkem činu byla poškozená prostřednictvím sms zpráv a telefonicky kontaktována cizími muži s nabídkami seznámení a sexu, neboť inzeráty vzbuzovaly dojem, že se jedná o nabídky erotických služeb. Musela médiím, klientům a rodinným příslušníkům vysvětlovat, čímž se zhoršil její psychický stav,“ zaznělo ve verdiktu.

Kateřina Kristelová (38) byla shledána vinnou v prvním ze tří bodů obžaloby. Byl jí uložen peněžitý trest ve výši 50 tisíc korun. Kód k platbě za erotický inzerát totiž byl odeslán na její mobilní telefon. Řepka vyfasoval šest měsíců odnětí svobody ve vězení s ostrahou.

Bývalému fotbalovému reprezentantovi určitě nepomohlo, že už je v podmínce. Bylo mu nařízeno 180 hodin veřejných prací, z nichž odpracoval jen 28,5. Pak odjel na dovolenou. Řepka je s verdiktem nespokojen a společně s Kristelovou se chtějí proti rozsudku odvolat.

„V zásadě jsem s rozsudkem spokojen. Úvahy soudu, které vedly ke zproštění paní Kristelové v případě druhého a třetího inzerátu, se mi jeví jako logické. Nicméně z procesní opatrnosti jsem si ponechal lhůtu pro případné odvolání,“ uvedl státní zástupce Jan Petrásek.

„Jednalo se o druhou trestnou činnost v rámci zkušební doby. Celkově to je již čtvrté odsouzení. Nelze než odkázat na úvahy soudu o tom, proč nebylo možno uložit trest jiný,“ dodal k Řepkově trestu a shodl se na tom, že nepřítomnost u soudu Kristelové neprospěla. ■