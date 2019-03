6 modelek, které se proslavily v 90. letech: Dnes jsou z nich zralé ženy, bikiny ale pořád oblékají s gustem

Christy Turlington a Helena Christensen (vpravo) si přátelství uchovaly. Profimedia.cz

Čest svému jménu dělají modelingové harcovnice Cindy Crawford (53), Christy Turlington (50), Naomi Campbell (48), Claudia Schiffer (48), Helena Christensen (50) nebo Eva Herzigová (46) i dnes, jak se můžete podívat na fotkách. A oceňují to nejen jejich fanoušci, ale i módní značky a šéfredaktoři módních magazínů, na jejichž stránkách a obálkách se pravidelně objevují. Doba přeje různorodosti nejen co do váhy a tvarů těl modelek, ale i co do věku. A hvězdy (nejen) devadesátek se tak znovu dostaly do popředí.

Příkladem budiž například podzimní přehlídka Dolce & Gabbana, na níž se na mole objevily hned dvě z výše zmíněných hvězd, a to Eva Herzigová a Helena Christensen. Doplnily je pak mimo jiné kolegyně ze stejné generace Carla Bruni, ale také starší Monica Bellucci nebo Isabella Rossellini.

K supermodelkám se řadily také Linda Evangelista (53) a Tatjana Patitz (52). První zmíněná na sociální síti sdílí archivní snímky z dob své největší slávy, které střídá s fotkami, na nichž jí není pořádně vidět do obličeje, druhá modelka vzpomínky doplňuje fotkami zvířat, květin, přírody. Ve společnosti se ani jedna příliš často neobjevuje. ■