Moderátorka Televizních novin povede dceru po prázdninách poprvé do školy. Holčička se ani trošku netěší

Aktivity letošního léta vybírala Kristina Kloubková (41) tak, aby co nejvíce vyhovovaly dcerce Jasmíně. „S Jasmínou jsme byli u moře i u kamarádů na Moravě. Byli jsem hodně na vesnici, což dcera úplně miluje,” popsala průběh prázdninového počínání moderátorka Televizních novin.

Kristina se snažila vytvořit pro své jediné dítě co nejkrásnější prázdniny, protože od září nastupuje do školy. „Zatím se příliš netěší. Moc se jí tam nechce. Je motivovaná tím, že se naučí číst a uvidí, kdo mi volá a naučí se psát a napíše si Ježíškovi o koně. Snažím se dceru motivovat, na druhou stranu jí říkám pravdu, že bude mít povinnosti, bude si muset dělat úkoly, nebude si moct hrát. To se asi žádnému dítěti nelíbí,” míní moderátorka.

Kloubková nikdy netíhla k předmětům jako je matematika, fyzika či chemie. Vždyť vystudovala balet na taneční konzervatoři. Ptali jsme se jí, jestli je dcera po ní.

„Jasmínka je rozevlátý duch. Já jsem byla ale například šprt a moc jsem se učila. Myslím si, že je chytrá, což usuzuju z toho, jak mluví a jaké otázky nám pokládá. Myslím si, že školu by mohla zvládnout, důležité je, aby ji to bavilo,” říká Kristýna Kloubková. ■