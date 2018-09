Přepadli jsme ji na vodě a sotva si stihla obléknout bikiny: Exmanželka Petra Jandy se v plavkách málem podruhé vdala

Martina Jandová tráví léto v bikinách (anebo bez nich) na lodi na Slapech. Super.cz

"Jsme tady spolu třetí léto a maximálně mi to vyhovuje, ani na dojíždění to není hrozné. Ráno si v devět zaplavu, pak vyrazím natáčet a do střižny a večer už jsem zase tady," je spokojená se současným životem Martina, která v zimě i s partnerem zase pravidelně odlétá na několik měsíců do Thajska.

Petr ji právě zde, na Slapech, před rokem, 3. července, požádal o ruku. Na prsteníčku ale stále nosí jen zásnubní prsten, tudíž se podle rčení, že svatba by měla být do roka a do dne od zasnoubení, neřídili. Ale už prý málem vdanou paní byla.

"Péťa chtěl udělat svatbu přesně rok poté. Ale neměli jsme doklady, já měla propadlou občanku a taky chyběly rozvodové rozsudky. Tak je to s ním pořád. Nevím dne ani hodiny, kdy budu vdaná. Ale asi jednou budu," uzavřela. ■