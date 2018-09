Tahle blondýnka byla první, kdo živě moderoval zprávy na Primě: Přibrala, teď zhubla 22 kilo a vzala nás na svoji loď

Moderátorka Patricie Strouhalová na lodi na Slapech Super.cz

Byla úplně první, kdo před více než dvěma desítkami let moderoval živě zprávy na Primě, tehdy ještě FTV Premiéra. Dvacet let poté, co z Primy odešla, roky pracovala pro Českou televizi a nyní její hlas můžeme slyšet na vlnách Českého rozhlasu, jsme Patricii Strouhalovou navštívili.

Sympatickou blondýnku jsme zastihli na lodi, kterou mají s manželem na Slapech, kde posledních dvanáct let žijí. "Je to už naše několikátá. Začínali jsme s gumovým člunem, pak jsme měli větší, se kterou jsme si troufli i na moře, a s touhle jsme se letos vydali aspoň do Žernosek. Původně byly v plánu Drážďany, troufli bychom si i na Hamburk, ale stav vody, vzhledem k panujícím vedrům, to nedovolil," upřesnila.

Letos už se Patrika nebála ani záběrů v plavkách. Od loňska se jí totiž konečně podařilo zabrat v hubnutí. S postavou bojovala roky. "Mám od loňského léta dole dvaadvacet kilo, tak se konečně vracím k mírám, které jsem kdysi měla. Jsem za to šťastná," svěřila. Archivní snímky, na nichž má o pořádných pár kilo víc, nám půjčila do našeho videa a sehnali jsme i její fotku před dvaceti lety v televizi.

Na obrazovku by se ostatně po úspěšné redukční kúře mohla klidně vrátit. "Nabídka zatím žádná nepřišla, ale nebránila bych se. Zatím si mě můžete poslechnout buď o víkendu, mezi desátou a jedenáctou je to Víkendový host Radiožurnálu, a pak následují tři hodiny moderovaného víkendového bloku, a pak ve všední dny je to pořad Káva o čtvrté na Českém rozhlasu Dvojce," doplnila Strouhalová. ■