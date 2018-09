Víc sexy surfařku těžko potkáte! Eva Perkausová dráždí v pidi plavečkách na prkně

Eva Perkausová Video: Instagram E. Perkausové

"Ještě než se nám ochladí, tak šup na surf," napsala Eva, která sportem žije od dětství, kdy se věnovala gymnastice a baletu. A právě díky svalnatým nožkám má výbornou stabilitu. Paradoxem je, že právě svalnatá lýtka na sobě sexy Eva nesnáší.

"Dřív jsem se věnovala sportu, tenisu, baletu, tanci. Lýtka mám zřejmě svalnatá z baletu, gymnastiky, tam jsme museli posilovat. Je to partie, se kterou mám trošku problém. Ten sval tam mám vidět a já to nesnáším. Nelíbí se mi to. Neposiluju to, ale stejně jsem svalouš," posteskla si Perkausová. ■