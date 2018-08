Rozchod Vondráčkové a Plekance: Lidé se sprostě pustili do hokejistovy nové známosti, tenistky Šafářové

Lucie Šafářová to schytala na sociální síti. Foto: Super.cz/Právo

Ti teď píší vzkazy na sociálních sítích, v nichž podporují i zatracují, dávají najevo sympatie, respektive antipatie ke všem zúčastněným této „trojhry“. Tedy i k Lucii Šafářové, nové známosti Plekance. A ta to od některých dost schytala.

Sama se k nastalé situaci nijak nevyjádřila, zato ji uživatelé sociálních sítí komentují hojně. A servítky si neberou. „Rozbourat manželství s dvěma malými dětmi, no máte dobrej žaludek, a abyste nedopadla jednou stejně, víte, jak se to říká, na každou svini se vaří voda“, zní jeden ze vzkazů. V dalším se tenistka dočte, že „je dávno za zenitem, a tak si potřebuje něco dokazovat tím, že začne chrápat s chlapem od rodiny se dvěma děckama“. Tentýž komentující nechápe, „že ty svině, co loudí chlapy z manželství, na to mají žaludek“. Nic hezkého k počtení.

Lidé tenistku vidí jako rozvracečku spokojené rodiny, přisuzují jí, že „rozbourala“ manželství, případně že jí jde o finanční zabezpečení. „Můžeš teď vyhrát každý turnaj, ale svůj charakter už jsi prohrála,“ píše další.

Hokejista přitom ve svém vyjádření uvedl, že s Lucií Šafářovou se vídá „poledních pár dní“ a ta za rozchodem s matkou jeho dvou synů nestojí. Ani sami manželé se ale na spoustě věcí neshodnou, a tak se nelze divit, že jejich fanoušci v tom mají hokej. ■