Násilník z Ordinace Ján Jackuliak se stal poprvé tatínkem

Ján Jackuliak s manželkou Barborou Profimedia.cz

Herec také přiznal, že porod neprobíhal vůbec hladce. S manželkou dorazil do bratislavské nemocnice už v pondělí ve čtyři ráno, miminko však přišlo na svět o mnoho hodin později.

„Maminka je neskutečně silná žena,“ prohlásil Jackuliak a doplnil: „Lékaři řekli, že by měla porodit do 24 hodin, no malý si dal načas. Manželka porodila přirozenou cestou. Je to silný pocit, nevím, jak to popsat. Naštěstí jsou oba zdraví a v pořádku.“ ■