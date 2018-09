Už i muzikáloví zpěváci mají svoje fesťáky: Pauzu před začátkem zkoušek trávil Marian Vojtko prací

Marian Vojtko jezdil po operních a muzikálových festivalech. Super.cz

Sice měl měsíc volno od zkoušek muzikálu Fantom opery, jehož obnovená premiéra nás čeká 14. září, ale Marian Vojtko (45) se o pauze neválel doma a stihl jen krátkou dovolenou u moře. "Už i my, muzikáloví zpěváci, máme v létě kšefty," řekl Super.cz.

"Dříve to bylo tak, že umělci v našem podání nebyli přes léto moc žádáni, protože probíhají hlavně festivaly, kde jsou populární rockeři, a my měli opravdu prázdniny. Teď už se ale otevřel trh i pro nás a jsou festivaly jak operní, tak muzikálové. Takže jsem si to docela užil, i když pracovně," vysvětlil.

"Válení u bazénu by bylo samozřejmě fajn, ale i tak jsem nemíval léto úplně volné. Předtím jsme zkoušeli Ples upírů, teď oprašujeme Fantoma opery. A musím přiznat, že už jsem se na zkoušky tak těšil, že jsem nemohl dospat na první aranžované zkoušení," dodal v divadle GoJa Music Hall, kde opět bude vystupovat v titulní roli a s maskou Fantoma opery na tváři.

Tu bude mít ostatně novou. "Máme nového specialistu, který má přístup k novým technologiím, takže už mi dělali nový odlitek. Předchozí maska se samozřejmě používáním opotřebovala, a zvlášť v horku už se mi posouvala. Takže se na novou těším a doufám, že se zase diváci přijdou podívat na to, jak budu krásně hnusný," smál se Marian. ■