Tohle je největší bohatství Cristiana Ronalda: Čtyři děti a sexy snoubenka v dresu těsně pod zadek

Cristiano Ronaldo s rodinou Profimedia.cz

Ronaldo je na ní se svou rodinou, čtyřiadvacetiletou snoubenkou Georginou Rodriguez a čtyřmi dětmi, které přišly na svět v průběhu posledních osmi let. Všichni jsou oděni do dresů, které odkazují k jeho nedávnému přestupu z Realu Madrid do turínského Juventusu.

Fotbalistova rodina se úspěšně rozrůstá. Proč ne, zabezpečit ji dokáže levou zadní. Má syna Cristiana Juniora (8), čtrnáctiměsíční dvojčata Evu Mariu a Matea a osmiměsíční dceru Alanu Martinu. Tři starší děti mu porodily dvě náhradní matky, jejichž jméno není známé. Nejmladší dceru pak Rodriguez. ■