Kim Kardashian vyrazila s kamarádkou na pláž a ukázala dokonalou postavu v sexy bikinách. Bylo se na co dívat!

Kim Kardashian s kamarádkou na pláži. Profimedia.cz

Kim Kardashian (37) vyrazila minulý týden do Miami s nejlepší kamarádkou Larsou Pippen. A co jiného na takovém výletě podniknout než nafotit sexy fotky? Kim a Larsa sladily stříbrné plavky a vyrazily na pláž.

Kamarádky spolu i často trénují. Kim cvičí šestkrát týdně s trenérkou Melissou Alcantarou a v tvrdém tréninku nijak nepolevuje ani poté, co zhubla na vysněnou váhu 53 kilo a v pase má neuvěřitelných 61 centimetrů, jak se nedávno svěřila svým sestrám.

Matka tří dětí a manželka Kanyeho Westa (41) je velmi vytížená. Před pár dny se začala natáčet 16. řada rodinné reality show Keeping Up With The Kardashians a Kim fotí jednu kampaň za druhou. Ať už jde o vlastní parfém, kosmetickou značku KKW Beauty nebo třeba oblečení značky Yeezy jejího manžela Westa, Kim je opravdu na roztrhání. ■