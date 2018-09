Přítel ji požádal o ruku mezi sudy od piva. Jak temperamentní moderátorka Divošek reagovala?

Andrea Košťálová není žádná panenka z cukru a její snoubenec to ví. Super.cz

„Nebylo to na romantické dovolené, ale na army cvičícím kempu, kde jsme byli ve vojenských mundúrech. Martin mě mezi sudy od piva požádal o ruku,” zavzpomínala na jeden ze zásadních životních momentů Andrea.

„Bylo skvělé, že jsme byli obklopeni našimi kamarády. Když jsme jim to oznámili, tak na nás naskákali radostí. Pak se rozjel ten pravý zásnubní večírek. Byla jsem ráda, že to bylo originální a bylo to naše,” usmívá se.

Moderátorka pořadu Divošky a reportérka TopStaru se o zasnoubení rozpovídala na prezentaci nové kolekce šperkařky, z jejíž dílny má Andrea zásnubní prsten. Výběr se prý zdařil. „Příteli jsem dala základní pokyn, aby se šel poradit s mou sestřenicí, která bude zároveň můj svědek. Tím pádem jsem měla jistotu, že vybere dobře. Nakonec vybral opravdu krásný prstýnek,” usmívá se doširoka Andrea Košťálová. ■