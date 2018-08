První foto vítězky StarDance Marie Doležalové po porodu: Šťastná maminka vysvětlila původ prazvláštního jména dcery

Marie Doležalová ukázala dceru Alfrédu. Foto: Super.cz/Instagram M. Doležalové, archiv Circus brothers

"To jméno jsme měli připravený, protože jsme ho moc chtěli, ale ještě jsme si řekli, že až se na to dítko podíváme, zvážíme, jestli se k němu hodí. Páč kdyby vylezla nějaká éterická holčinka, tak to by asi Alfréda nebyla,“ svěřila se Doležalová na Instagramu.

Jakmile ale holčička přišla na svět, bylo rozhodnuto. „Pak jsme viděli tu vlasatou holčičku, 3 kila 80, 53 cm, která vypadala, že se narodila o box vedle nějakému eskymáckému páru a věděli jsme, že tohle je naše Alfí a že jsme se nespletli. Vítej na světě, inuitská princezno Alfrédo, co jsi připlavala na kře,“ popsala Saša z Comebacku první momenty po porodu. ■