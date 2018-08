Nová láska jí nevydržela ani rok: Vnadná zpěvačka je na výchovu syna opět sama

Zpěvačka Leona Gyöngyösy už nechodí se sympatickým Slovákem Peterem. Michaela Feuereislová

Sotva jsme zpěvačku Leonu Gyöngyösy potkali na koncertě Dance Divas, zajímalo nás, jak je na tom s láskou. Leona neměla nikdy na vztahy štěstí, nevydržel jí ten s otcem jejího syna Nikolase, ani žádný další. S posledním partnerem to loni vypadalo konečně nadějně.

"Bohužel. Zase to nedopadlo. Náš vztah na dálku nevydržel. Já žila v Praze, přítel v Bratislavě a vzájemné navštěvování nestačilo," svěřila nám, že jí krachnul vztah se sympatickým Slovákem Peterem. On nechtěl do Česka, ona na Slovensko.

"Takže už jsem zase se synem sama, ale je to stejně nejlepší muž mého života," konstatovala Leona, která se v hudební branži věnuje u nás neobvyklému žánru gospelu. "Připravuji svůj každoroční gospelový vánoční koncert v Betlémské kapli a chystám se i do Ameriky, kde také zpívám gospel. Jsem tam jediná běloška a ostatní mi z legrace říkají bílá sestra," vyprávěla nám.

Leona si také nechala změnit příjmení z Gyöngyösyová. Ne, že by tedy teď bylo o něco lépe vyslovitelné, ale je aspoň kratší. "Už jsem jenom Gyöngyösy, abych neměla jméno tak dlouhé. Ale musela jsem se kvůli tomu přihlásit k maďarské národnosti, aby mi ho na matrice změnili," prozradila. ■