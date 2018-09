Pro dobrý záběr cokoliv: Jan Šťastný seděl dvě hodiny na stromě i s bolavým ramenem

Herec zažil opravdu zajímavé odpoledne. Foto: Super.cz/archiv FTV Prima

Rozhodně to nebylo nic jednoduchého. Herec totiž musel pro dobrý záběr strávit přes dvě hodiny na stromě. „Je to tajné, ale neproháněl mě býk, přeci jen ten má svou hlavu a natáčení by se mohlo stát nebezpečným. Takže toho rozzuřeného býka hrála jalovička,“ prozradil herec a dodal, že i tak byly scény náročné. „Nejtěžší bylo paradoxně natočit útěky před býkem, protože kravičce se za mnou běhat nechtělo. Takže jsem pobíhal jak o život a kamera to brala z nejrůznějších úhlů," prozradil Šťastný.

Před býkem se měl ukrýt na stromě, a to pro herce znamenalo strávit ve větvích část natáčení. „Při ostrém záběru jsem přiběhl ke stromu, vyskočil na větev, ale už jsem se nepřitáhl," prozradil herec s tím, že má bolavé rameno a nemohl natáčet na plný plyn.

„Nebylo to proto, že bych měl špatnou fyzičku, ale mám rok a půl po úrazu ramene, utržené vazy, takže ta jedna ruka je taková slabší. Natáčení se tak zastavilo, já jsem vylezl po žebříku a posadil se do větví,“ odtajnil svůj kaskadérský kousek herec. ■