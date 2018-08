To je ale fofr! Slavný zpěvák (41) a jeho krásná modelka (23) čekají druhé dítě jen šest měsíců po narození dcery

Robin Thicke a April Love Geary čekají potomka číslo dvě. Profimedia.cz

To jsou ale radostné zprávy! Je to teprve šest měsíců, co zpěvák Robin Thicke (41) a modelka April Love Geary (23) přivítali na světě dcerku Miu, a už jsou opět v očekávání. Geary radostnou novinu oznámila na svém Instagramu prostřednictvím roztomilého videa, na kterém malá Mia drží fotografii z ultrazvuku.