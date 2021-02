9 svateb, které stály miliony dolarů: Uhodnete, komu vystrojili vůbec nejdražší veselku?

Mezi nejdražšími svatbami nemůže chybět ta Kim Kardashian a Kanyeho Westa. Profimedia.cz

Nemají hluboko do kapsy, a tak na sobě nešetří. A když jde o tak výjimečnou událost, jakou je svatba, tak už vůbec ne. Podívejte se na páry, které si vystrojily, nebo jim byla vystrojena svatba za milióny dolarů. Začneme u té nejlevnější z výčtu.

Elizabeth Taylor si svého sedmého a posledního manžela Larryho Fortenskyho vzala v roce 1991 na ranči Michaela Jacksona Neverland. Svatba, jež byla svého času mediálně nejsledovanější z celého Hollywoodu a střežila ji stovka bodyguardů, stála odhadem až 4 milióny amerických dolarů. Už v roce 1996 se konal rozvod.

Jen o něco málo vyšší částku, podle amerických médií odhadem 4,2 miliónů dolarů, která zahrnovala mimo jiné výdaje za 60členný orchestr a 700 hostů, zaplatila za svatbu se čtvrtým a rovněž posledním mužem zpěvačka Liza Minnelli. Davida Gesta si vzala v roce 2002. Rozvedli se o pět let později.

O mnoho mladšího data je sňatek číslo tři, patří Georgi Clooneymu a jeho ženě Amal. Brali se v roce 2014 v Itálii a stálo to 4,6 miliónů dolarů. Pár měl nejdříve obřad v sedmihvězdičkovém hotelu Aman za přítomnosti mnoha přátel, své sliby o dva dny později stvrdil na radnici v Benátkách. Právě v Itálii se dvojice o rok dříve seznámila. Vedle manželství se Clooney dočkal i dětí, s právničkou Amal mají dvojčata.

Rovněž v Itálii do toho v roce 2012 praštili zpěvák Justin Timberlake a herečka Jessica Biel, jejich svatba stála odhadem 6,5 miliónů dolarů. Krátce poté zpěvák na dotaz americké moderátorky Ellen DeGeneres, co je nejlepší na jejich svazku, se smíchem odpověděl: „Že ji mohu nazývat svým manželem“. Jak to mají, nevíme, ale snad dobře. Dnes jsou rodiči dvou synů.

Ani fotbalista Wayne Rooney se svatbě nešetřil. Když si v roce 2008 bral svou mladickou lásku Coleen McLoughlin, stálo ho to odhadem až 8,8 miliónů dolarů. Jednou ze svatebních položek bylo i vystoupení fotbalistovy oblíbené kapely Westlife. V průběhu desetiletého manželství, ne vždy klidného, se jim narodili čtyři synové.

Svatba amerických superhvězd Kim Kardashian a Kanyeho Westa, zahrnující několik večírků, leteckou přepravu hostů z USA do Itálie, či nevěstiny šaty za půl miliónu dolarů, stála odhadem až 30 miliónů USD. Manželé, kteří mají čtyři děti, se momentálně rozvádějí.

Když se v roce 2011 spolužáci z prestižní Univerzity v St Andrews princ William a Kate Middleton brali, nikdo nepochyboval, že půjde o velkolepou událost. Stalo se. Obřad a následné ceremonie a oslavy stály odhadem 34 miliónů dolarů. Vévoda a vévodkyně z Cambridge mají tři potomky.

Ještě o něco dražší byla v roce 2018 svatba Williamova bratra prince Harryho a někdejší americké herečky Meghan Markle. Mluví se o částce až 46 milionů dolarů. Většinu peněz v případě obou královských veselek spolkly náklady na ochranku.

Nejvelkolepější svatbou všech dob ale zůstává ta, jež se odehrála v roce 1981 v katedrále sv. Pavla v Londýně. Následník britského trůnu princ Charles si tehdy za účasti asi 3500 hostů a 750 miliónů televizních diváků napříč celým světem bral Lady Dianu Spencer. Dvacetiletá nevěsta se provdala, ne příliš šťastně, jak víme, v dnes již legendárních šatech zdobených deseti tisíci perlami a s téměř osmimetrovou vlečkou. Cena královské svatby? Odhadem 110 miliónů dolarů. ■