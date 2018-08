Legendární modelka Claudia Schiffer (47) ukázala postavu v bikinách: Z toho vám spadne čelist!

Claudia Schiffer vypadá v plavkách výborně. Foto: Super.cz/Profimedia.cz, Profimedia.cz

Blonďatá kráska je matkou tří dětí, dcer Clementine (13), Cosimy (7) a syna Caspara (15). Ty má s manželem Matthewem Vaughnem, se kterým jsou svoji 16 let. Schiffer se proslavila, když jí bylo teprve 17 let v jednom z nočních klubů v Düsseldorfu.

Slavná modelka se nedávno svěřila Vogue s tím, že to mladým modelkám v dnešní době vůbec nezávidí. „Myslím, že dnes je to opravdu rozdíl oproti době, kdy jsem se proslavila já. Modelky se stávají slavnými mnohem rychleji, a o to je to těžší. Musí se dnes o to více snažit,“ vyjádřila svůj názor na dnešní svět modelingu. ■