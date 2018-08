Kojení na pódiu? Takhle si slavná raperka utahovala z diváků v přímém přenosu

Cardi B pobavila fanoušky. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Hned v úvodu totiž dorazila na pódium s uzlíčkem v náručí a chvíli to vypadalo, že dceru konečně ukáže světu. Nakonec uzlíček rozbalila a ukázalo se, že se nejedná o Kulture, ale o cenu MTV v podobě kosmonauta.

Cardi sama si odnesla z předávání cenu Best New Artist (nejlepší nový umělec), cenu Best Collaboration (nejlepší spolupráce) za píseň "Dinero" s Jennifer Lopez (49) a DJ Khaledem a cenu Song of Summer (píseň léta) za song "I Like It" s Bad Bunnym a J Balvinem.

Poslala také vzkaz všem haterům, kteří tvrdili, že mladá raperka nebude moci skloubit kariéru s mateřstvím. „Odnosila jsem dítě, porodila ho, a i tak pořád vyhrávám ceny,“ sdílela na svých sociálních sítích. Bylo to také poprvé, co se raperka od porodu objevila na akci. Nedávno dokonce zrušila svou účast na společném turné se zpěvákem Brunem Marsem. Prý se přepočítala a nemůže dceru opustit tak krátce po porodu. ■