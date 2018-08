Božská Jennifer Lopez ovládla udílení hudebních cen: Podívejte se na její žhavé vystoupení

Jennifer Lopez to na pódiu pořádně rozjela. Profimedia.cz

Božská JLo v New York předvedla směs svých největších hitů včetně Waiting For Tonight, Love Don’t Cost a Thing či On the Floor. Na sobě měla jeden ze svých sexy outfitů, v němž dokonale vynikl její božský zadeček. I s padesátkou na krku je ve skvělé kondici a na pódiu řádí jako na počátku kariéry, kterou zahájila už na konci minulého století.

Publikum v Radio City Music Hall i diváci u obrazovek, kteří sledovali přímý přenos, žasli obdivem. Nejspokojenější byl určitě Alex Rodriguez, který se přišel na svou partnerku podívat osobně.

„Vyrostla jsem na MTV. Sledovala jsme všechny klipy od Tiny Turner, Madonny, Janet i Michaela Jacksonových. Byla to pro mě velká inspirace při vstupu do hudebního světa. Jejich videa ovlivnila moje videa. Po 20 letech na scéně jsem dostala tuhle cenu a je to naprosto úžasný pocit,“ řekla Jennifer na ceremoniálu. Na její dechberoucí vystoupení se můžete podívat na videu.