Plekanec se pustil do matky svých dětí: S rozchodem přišla Vondráčková sama, a to už před rokem!

„Na definitivním rozchodu jsme se dohodli společně, bez emocí, pár dní před tím, než jsem to oznámil na Facebooku. Stejně tak měla po dohodě učinit Lucka. Těžko tím tak mohla být překvapena nebo zaskočena, jak se vyjádřila v televizních rozhovorech. Sama přišla s návrhem na konec našeho vztahu už zhruba před rokem,“ napsal si sportovec na sociální síť poněkud rozhořčeně.

A nezůstal jen u toho. „A jak jsem se teď dozvěděl, už měla v Kanadě dohodnutou spolupráci s rozvodovou právničkou a konec našeho manželství a kroky s ním spojené plánovala. Dokonce ve stejný den, kdy jsem vydal dohodnuté prohlášení, už byl na rozvodových papírech její podpis - připojený osobně a originálně v Kanadě,“ svěřil Plekanec s tím, že jejich vztah nefungoval již poslední dva roky, kdy si každý žil po svém, a když byli v Česku, netrávili společně čas už vůbec.

„Z Česka jsem po oznámení našeho rozchodu neutekl, jak jsem se někde dočetl. Odjel jsem do Kanady zařizovat oddělené bydlení, na čemž jsme se s Luckou jasně a společně dohodli,“ dodal hokejista, který i tak doufá, že bude se zpěvačkou dobře vycházet.

„Z toho, že naše manželství nevyšlo, jsem smutný. Zodpovědnost za to neseme oba. A oba se teď budeme snažit, aby to ani v nejmenším nepoznamenalo naše děti. Ty a jejich budoucnost jsou pro mě mnohem důležitější než cokoliv, co se o mně říká nebo píše. I když už s Luckou nebudeme spolu, vždy budeme rodiči dvou úžasných synů Matyáše a Adama,“ dodal na závěr svého prohlášení sportovec.