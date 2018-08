Chtěli byste si s ní vypít šálek ranní kávy? Michaela Ochotská předvedla své vnady v sexy prádle

S Míšou by chtěl posnídat snad každý. Foto: Super.cz/instagram M.Ochotské

„Start dne s úsměvem a šálkem kávy,“ napsala si blondýnka ke snímku, na kterém je vysmátá od ucha k uchu a vyprsená v krajkové bílé podprsence. Míše to v modelu rozhodně sluší a mezi jejími obdivovateli by se našel jen málokdo, kdo by nechtěl, aby se mu při snídani naskytnul takový pohled.

Za sexy fotku hned také sklidila vlnu pozitivních zpráv. „Opravdová bohyně, dnes už mě nic lepšího nepotká,“ napsal jí jeden z nadšených fanoušků. Je vidět, že Ochotská moc dobře ví, čím hned zkraje dne potěšit. ■