To je něco pro mužské ego. Kráska z Primy naléhá na manžela, aby přijal vietnamské příjmení jejího otce

Před dvěma měsíci si Monika Leová (27) vzala po mnoha letech vztahu dlouholetého přítele Martina Košína. Oficiálně tedy moderátorka užívá příjmení Košínová Leová. Ráda by to ale časem změnila a přichází s nevšední variantou.

„Zvažuji ještě jednu variantu, že bychom část příjmení mého tatínka Le převzali oba, a aby se tak jmenovaly i naše děti. Takhle by se děti jmenovaly jen Košínovi,” popsala svůj plán moderátorka a dále s úsměvem dodala: „Moc se mi to líbí. Zní to jako nějaká luxusní pánská značka.”

Moničin manžel se s plánovanou variantou ještě zcela neztotožnil. „Trošku protestuje, ale chceme být jednou jako jedna rodina. Když na tom budu trvat, tak to snad přijme. Navíc u něj to zní strašně hezky. Martin Le Košín. To je vážně dobrá značka,” dodává s úsměvem Monika Leová. ■