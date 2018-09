Mikolas Josef promluvil o své velké fobii: Má panický strach z létání!

Mikolas Josef se bojí létání. Super.cz

„Spousta mých fanoušků si z toho dělá legraci,” svěřil se nám umělec, který bodoval na Eurovizi.

„Než vlezu do letadla, tak si musím vzít prášek, abych se uklidnil,” říká Miki a jedním dechem dodává: „Létám asi dvakrát týdně, což je poměrně hodně. Když jsem letěl třeba do Kanady, tak jsem si dal prášek a usnul a probudil se za osm hodin. To se vyplatí,” říká. „S letadly mám problém. Mám spoustu kamarádů, kteří měli s létáním špatné zkušenosti. Není to úplně dobrý a já to nedávám,” krčí rameny Mikolas.

Sympatický umělec, který skončil šestý na soutěži Eurovision Song Contest 2018, měl za úkol jako tvář nového modelu chytrého telefonu překonat strach. Mikolas tam v tandemu skákal padákem. Díky této zkušenosti se strachu z létání nezbavil, ba naopak. „Spoustu lidí ti řekne, že po jednom seskoku padákem chtějí pokračovat. Já se bojím ještě víc, než předtím. Pocit, když člověk letí, je fajn. Ten moment, než skočí a vidí pod sebou mraky, není fajn,” smál se Mikolas Josef. ■