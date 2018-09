Vrátí se radši k rolím princezen? V novém filmu dostala mladá herečka ledovou sprchu hadicí

Na natáčení vládla dobrá nálada. Herminapress

Ve filmu dostala malou roli také Denisa Pfauserová. „Hraju ve filmu dívku, která patří do skupiny chatařů, kteří se pak ve filmu objevují na pouti, v hospodě a podobně. Takže se mé natáčení rozrostlo do více natáčecích dnů, kde jsme všichni spíš postávali, posedávali. O to víc jsme měli s ostatními herci čas si poklábosit. Takže jsme si spíš užívali prázdniny na vesnici než práci,” říká herečka, kterou si pamatujete jako představitelku rozmazlené princezny z pohádky Řachanda.

I zdánlivě pohodová činnost typická pro vesnici, jako je jízda na kolotoči, nakonec dopadla docela dramaticky. „Na závěr jízdy na labutích nás hasiči postříkali hadicí. Ti kolegové, kteří přijeli v kostýmu, marně hledali, do čeho se převléct. Naštěstí to byla poslední klapka, tak jsme mohli rovnou naskakovat do aut. Labutě a řetízkový kolotoč už nechci dlouho vidět,” má jasno herečka.

Také Denisa byla okouzlená charizmatem hlavního představitele filmu. „Pan Hanzlík působil na place nejen jako herec, ale i jako scenárista. Do tlachání s herci se tedy moc nezapojoval a spíš si hlídal samotné natáčení a vyznění filmu. Bylo vidět, že je velký profesionál a že mu na filmu velmi záleží,” říká herečka. ■