Odložila holiny i stan: Eliška Bučková na Krétě střídala jeden sexy plavkový model za druhým

Eliška Bučková Foto: archiv E. Bučkové

"Žádné vstávání v šest ráno, žádná rozcvička a běhání kolem dětí do večerky. I když mě to hrozně baví a naplňuje, vždycky se už poslední dny na táboře hrozně těším na dovolenou, budíka nechávám doma, vstávačka pěkně v deset a pak odpočinek na pláži. A večer za dámu na večeři," řekla Super.cz s úsměvem Eliška.

Každý rok si užívá dámskou jízdu s kamarádkou Kateřinou Průšovou (34). S partnerem Jakubem Vágnerem (36) bude cestovat záhy poté. Za dva týdny odlétají na expedici do Amazonie. "A to bude zase o těch holinách, spaní ve stanech a dobrodružství. Miluju to všechno. Válení s holkami i ten adrenalin, rybaření v Amazonii s Kubou," dodala Bučková. ■