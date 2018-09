Skoro jako Diskobolos: I po těžké operaci a tři roky před šedesátkou se Martin Maxa pyšní figurou snů

Martin Maxa Foto: archiv M. Maxy

V posilovně byste ho ovšem hledali marně. "Rozhodl jsem se zužitkovat nemovitost, která mi ležela ladem a stavím hotel. Často vlastníma rukama. Vynesl jsem z přízemí do patra tuny tvárnic a dlažby," prozradil Martin tajemství svého těla, za které by vraždili i borci o třicet let mladší.

Bohužel na koupališti ani na pláži ho letos neuvidíme. "Léto je plné festivalů a různých jiných slavností. Čili jsem buď na pódiu, nebo v autě a na staveništi," vysvětluje.

Na stavbě hotelu, který by měl být dokončený na podzim, vzniká i zpěvákův nový videoklip. "Ne že by mi ty cihly tak přirostly k srdci, ale producent mě přesvědčil, že jde o vizuálně zajímavé prostředí. A já takhle koneckonců zabiju dvě mouchy jednou ranou. Dělám si, co potřebuju, a pár lidí běhá kolem a točí," dodal se smíchem Maxa. ■