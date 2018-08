To je tedy pěkný úlovek! S touhle sexy modelkou prý randí herec Ben Affleck

Ben Affleck má prý novou známost. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Ben Affleck (46) a Playboy modelka Shauna Sexton (22) byli společně viděni dvakrát, a to jen v minulém týdnu. Přitom ještě do nedávna byl stále spojován s producentkou Lindsay Shookus (38), se kterou randil zhruba rok a vypadalo to docela vážně. Ta si minulý týden smazala Instagram a po hercově boku se neobjevila od července. Chyběla i na jeho středeční oslavě narozenin.