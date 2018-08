Kristýna Leichtová se raduje: Herečka se poprvé stala maminkou

Kristýna Leichtová Herminapress

Babyboom mezi herečkami započala Míša Tomešová, která porodila druhého syna , a do klubu šťastných maminek už se řadí také Kristýna Leichtová (32).

Zatímco Tomešovi byli sdílní, a kromě informace samotné zveřejnili také pohlaví dítěte, jméno - Jonáš, i míry, herečka známá z Comebacku nebo z Ohnivýho kuřete uveřejnila pouze strohou zprávu: „Alena, Jaroslav, Irena a Míša mají od 20:36 19. 8. 2018 společnou velkou věc. Stali se prarodiči!“

Tajemství pohlaví potomka ale nakonec přeci jen práskla pyšná babička. „Jsem babička! Stínová! No a co? Miluju Dorotku!!!! Kristýnka a Vojta jsou rodiče. Jupiiiiiii!“ napsala na sociální síť Ilona Leichtová. Ta je už 14 let manželkou tatínka Kristýny Leichtové, a tak ji bere skoro jako svou dceru.

Svého prvního potomka má Leichtová s šéfem činohry Národního divadla Moravskoslezského Vojtěchem Štěpánkem. ■