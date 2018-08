Hvězda Fantoma opery Bohuš Matuš: Vzdal se honoráře pro nemocnou holčičku

Zpěvák udělal radost nejen sobě. Michaela Feuereislová

Ta spolu se svým vnukem uspořádala v Semicích u Písku koncert. Zpěvák se ale rozhodnul, že si svůj honorář nenechá a s spolu s příspěvkem města Písku věnoval 70 tisíc Verunce, které trpí nemocí motýlích křídel. „Jezdím do Písku za tátou a Václavou jeho ženou a jsem rád, že jsem mohl udělat něco, co by taky někomu alespoň trochu pomohlo,“ prozradil Super.cz zpěvák.

Z jeho daru, ale především ze setkání, byla malá Verunka opravdu nadšená. „Bylo to moc milé setkání a budu na to vzpomínat,“ dodal Bohuš, který se již těší na 14. září a obnovenou premiéru muzikálu Fantom opery, která proběhne v GoJa Music Hall. ■