David Duchovny (58) vyrazil s mladší přítelkyní (25) na pláž. Ukázala dokonalé tělo v bikinách

David Duchovny s krásnou přítelkyní Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Pendleberry poznala Duchovnyho, když pracovala ve fresh baru. Před tím byl herec ženatý s Téou Leoni, se kterou má dvě děti, Kyda Millera (16) a Madelaine West (19). Duchovny má koncem srpna vystoupit na akci Wizard World Chicago Comic Con se svou kolegyní s Akt-X Gillian Anderson. V květnu dokonce promluvil o případné další sérii oblíbeného seriálu.

„Nikdy nevím, jestli bude další série. Nelžu. Řekl bych, kdyby se něco dělo. Někdy si myslím, že by mohlo. Někdy bych do toho šel. Někdy jsem ale hrozně líný. Zjistil jsem, že někdy, když hrajete charakter, který jste ztvárnili tak hrozně dávno, nevíte vůbec, jak na to. Je to jako jít zpátky do staré práce. Pro herce je to vlastně velká výzva,“ prozradil Duchovny v rozhovoru pro The Talk. ■